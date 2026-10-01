Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 355,26 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'367 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 358,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 356,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'042'858 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,33 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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