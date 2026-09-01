Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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01.09.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla verzeichnet am Abend Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 355,77 USD ab.
Um 20:26 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 355,77 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'059 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tesla-Aktie bis auf 353,39 USD ein. Mit einem Wert von 360,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'840'291 Tesla-Aktien den Besitzer.
Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 40,21 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 297,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 16,41 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,33 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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