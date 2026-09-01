Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Amrize143013422Sika41879292Novartis1200526Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Japan-ETFs: Die Doppelwette auf Nippons Comeback
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Weltgrösster Juwelier Pandora setzt trotz Silberpreis-Rückgang auf Platin
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla verzeichnet am Abend Verluste

Tesla Aktie News: Tesla verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 355,77 USD ab.

Tesla
293.88 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 355,77 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'059 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tesla-Aktie bis auf 353,39 USD ein. Mit einem Wert von 360,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'840'291 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 40,21 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 297,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 16,41 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,33 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten

Aktie im Blick: Tesla erhöht Preise für Cybertruck-Modelle

BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2505 17.06.2027 158090748
Long 12.0915 19.03.2027 154717488
Long 290.1949 18.12.2026 151640393
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4364 17.06.2027 157879683
Short 12.0915 19.03.2027 157338461
Short 96.7316 18.09.2026 151134412
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.3048 9.68 159692000
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4364 6.42 159032620
Short 9.3555 3.71 159691955
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -59.14 131592446
Long 10 -41.96 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten