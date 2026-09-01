Tesla Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Tesla

Um 16:28 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 358,61 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'125 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tesla-Aktie bis auf 353,39 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 360,52 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'610'421 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 39,10 Prozent zulegen. Bei 297,39 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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