Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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22.07.2026 23:08:00
Tesla-Aktie in Rot: Höhere Erlöse, aber Gewinn enttäuscht
Mit Spannung war die Quartalsbilanz des Elektroautopioniers Tesla erwartet worden. So reagierten Anleger auf die Zahlenvorlage.
Tesla hat sein europäisches Werk, das das Model Y produziert, in Grünheide bei Berlin. Der Konzern hatte jüngst einen Ausbau der Produktion in der Fabrik angekündigt.
Die Erlöse entwickelten sich positiv und stiegen von 22,5 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist auf 28,24 Milliarden US-Dollar im aktuellen Berichtsquartal. Die Analystenschätzungen für den Umsatz hatten im Vorfeld bei 26,2 Milliarden US-Dollar gelegen, der Elektroautobauer konnte hier also überzeugen. Grundlage dafür war ein unerwartet starker Zuwachs bei den Auslieferungen, die im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 480.126 Fahrzeuge stiegen. In den vergangenen beidem Geschäftsjahren hatte Tesla Absatzrückgänge verbucht.
Die Tesla-Aktie verliert nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 3,01 Prozent auf 362,74 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international
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