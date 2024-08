Tesla-Aktie in Rot: EU erleichtert Tesla-Importe aus China mit reduzierten Zöllen

Das teilte die EU-Kommission nach einer Untersuchung der mutmasslichen unfairen Subventionierung für Elektroautos durch Peking mit. Die EU revidierte seine zunächst vorgeschlagenen Zölle.

Die Zölle auf Tesla-Fahrzeuge aus der Fabrik in Schanghai sollen nun bei 9 Prozent statt der ursprünglich veranschlagten 20,8 Prozent liegen.

Die EU hatte im Juli neue Zölle auf in China produzierte Elektroautos angekündigt - zusätzlich zu den bereits bestehenden 10 Prozent. Die Kommission teilte seinerzeit mit, die Subventionen in China schadeten dem Wettbewerb und der europäischen Wirtschaft. Peking wies dies zurück. Auch einige europäische Autobauer kritisierten die Zölle und warnten vor einem Handelskrieg.

Am Dienstag gewährte die Kommission auch bestimmten europäischen Autobauern mit Joint Ventures in China niedrigere Zölle wegen ihrer Beteiligung an der Untersuchung. Zudem hätten sie ihre Importe pausiert, als die Untersuchung begann, so die Kommission.

Volkswagen, Stellantis, BMW, Mercedes-Benz und Renault unterhalten jeweils Gemeinschaftsunternehmen in China. Eine der Forderungen nach niedrigeren Zöllen sei aber nicht gerechtfertigt gewesen, so Brüssel.

Die Kommission gab ausserdem ihren Plan auf, rückwirkend Zölle zu kassieren. Sie berief sich dabei auf rechtliche Gründe.

Der maximale Zoll soll jetzt bei 36,3 Prozent liegen. Im Juli war eine Obergrenze von 37,6 Prozent angekündigt worden.

Die Tesla-Aktie verliert im NASDAQ-Handel zwischenzeitlich 1,19 Prozent auf 220,08 US-Dollar.

BRÜSSEL (Dow Jones)