Tesla-Aktie im stabil: Quartalsrekord bei Auslieferungen - Tesla Model S wird während der Fahrt zum Feuerball

Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk gab am Freitag Auslieferungen von 201 250 Autos bekannt, damit wurde der Rekord von 184 800 Fahrzeugen aus dem Vorquartal gebrochen.

Tesla produzierte in den drei Monaten bis Ende Juni nach eigenen Angaben 206 421 Autos, auch das entspricht einem Bestwert. Der Grossteil entfiel mit 204 081 Stück auf die Modelle 3 und Y. Trotz der starken Zuwächse blieben die Zahlen leicht unter den Markterwartungen und konnten Teslas Aktien vorbörslich zunächst nicht ins Plus hieven.

Das Unternehmen zeigte sich dennoch zufrieden. "Unsere Teams haben herausragende Arbeit geleistet", verkündete Tesla mit Blick auf die unter Logistikproblemen leidende Lieferkette. Die Autobranche ächzte zuletzt unter einem Mangel an Computerchips, ausserdem wurde das Geschäft durch Containerknappheit und Staus in vielen Häfen belastet.

Tesla Model S wird während der Fahrt zum Feuerball

Ein gerade ausgeliefertes neues Tesla-Topmodell "S Plaid" ist in Flammen aufgegangen. Der Fahrer, ein Unternehmenschef, habe sich nur unter Einsatz von Gewalt aus dem brennenden Fahrzeug retten können, weil das elektrische Türschloss blockiert habe.

Dies erklärte Anwalt Mark Geragos am Freitag. Der Wagen sei kurz nach dem Anrollen in einem Wohngebiet in Pennsylvania zu einem Feuerball geworden. "Das war eine grauenhafte und entsetzlich Erfahrung", sagte Geragos. Tesla nahm dazu auf Anfrage bislang nicht Stellung.

Der neueste Luxuswagen des US-Elektroautopioniers wird erst seit Juni ausgeliefert. Der Fall werde jetzt untersucht, erklärte der Anwalt weiter und forderte von Tesla, das Modell vom Markt zu nehmen, bis die Ursachen klar wären.

Tesla-Chef Elon Musk hatte das Auto zur Weltpremiere angepriesen mit den Worten, es sei "schneller als jeder Porsche und sicherer als jeder Volvo." Die Entwicklung der Batterie sei wegen Sicherheitsfragen aufwendiger gewesen.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA erklärte, sie werde den Fall untersuchen und eingreifen, wenn die Öffentlichkeit geschützt werden müsse. Die Behörde prüfte schon etliche Unfälle mit Tesla-Modellen aufgrund der automatisierten Fahrfunktion.

Die Tesla-Aktie notiert im NASDAQ-Handel aktuell minimale 0,02 Prozent leichter bei 677,76 US-Dollar.

Berkeley (awp/awp/sda/reu)