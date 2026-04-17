|Innovations-Schub
|
17.04.2026 03:44:58
Tesla-Aktie im Fokus: E-Autobauer stellt Frühlings-Update vor - das erwartet Fahrer
Der Elektroauto-Pionier Tesla hat ein umfangreiches Software-Update für das Frühjahr 2026 angekündigt, das zahlreiche neue Funktionen für die Fahrzeugflotte einführt.
• Neue App für autonomes Fahren sowie visuelle Überarbeitung der Parkumgebung
• Funktionserweiterungen bei Sicherheitsfeatures und der automatischen Software-Installation
Künstliche Intelligenz und neue Bedienkonzepte
Tesla hat über seinen offiziellen X- Account Details zum "Spring Update 2026" veröffentlicht, das in Kürze für die Fahrzeugflotte ausgerollt werden soll. Ein zentraler Bestandteil ist die Integration des KI-Assistenten Grok, der sich per Sprachbefehl aktivieren lässt und komplexe Aufgaben wie ortsbasierte Erinnerungen übernehmen kann. Parallel dazu führt das Unternehmen für Fahrzeuge mit AI4-Hardware eine neue App für autonomes Fahren ein. Diese Anwendung ermöglicht es Nutzern, Abonnements direkt im Fahrzeug abzuschliessen, Statistiken einzusehen und Informationen zur Aktivierung der Selbstfahr-Funktionen abzurufen.
Optimierungen bei Hardware-Interaktion und Sicherheit
Für die Modelle Model 3 und Model Y beinhaltet das Update laut Tesla eine qualitativ hochwertigere Fahrzeugvisualisierung sowie eine neu gestaltete Parkszene. Im Bereich der Sicherheit wurden die Akzentlichter für den Totwinkel-Assistenten überarbeitet, die nun rot aufleuchten, wenn beim Spurwechsel oder im Stand ein Hindernis erkannt wird. Zudem bietet die Dashcam-Funktion künftig eine verlängerte Aufzeichnungsdauer von bis zu 24 Stunden. Eine technische Neuerung betrifft die Systemwartung: Fahrzeuge können nun so konfiguriert werden, dass heruntergeladene Software-Updates automatisch über Nacht installiert werden, sobald sich das Auto im Parkmodus befindet.
Komfortfunktionen und Personalisierung
Die Aktualisierung umfasst darüber hinaus diverse Anpassungen für das Infotainment und die Individualisierung der Fahrzeuge. Besitzer eines Model S oder Model X können ihren digitalen Fahrzeug-Avatar im System nun mit individuellen Folierungen, Scheibentönungen und Kennzeichen personalisieren. Auch die Unterhaltungsmedien erhalten ein Upgrade: Streaming-Dienste wie Spotify und Apple Music unterstützen neue Wischgesten zur Verwaltung von Playlists, während die Wetterkarten nun präzisere Darstellungen von Niederschlagsarten wie Schnee und Regen bieten. Für Passagiere im Fond wird die Interaktion mit dem Navigationssystem über das rückwärtige Display freigeschaltet.
Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI gibt schliesslich ab -- DAX endet im Plus -- Wall Street letztlich leicht behauptet -- Asiens Börsen letztlich in Grün - Nikkei zog kräftig an
Der heimische Leitindex zeigte sich tiefer, während sich der DAX auf grünem Terrain bewegte. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Donnerstag höher.