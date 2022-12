Tesla-Aktie im Aufwind: Tesla fällt Stabilisierung dennoch schwer

Am Mittwoch gaben Standardwerte wie Technologie-Aktien nach. Anziehende Renditen am Anleihemarkt - in diesem Jahr angesichts der Zinswende der US-Notenbank einer der Hauptgründe für die Kursschwäche am Aktienmarkt - waren erneut der Spielverderber.

Der Elektroautobauer Tesla blieb zur Wochenmitte im Blick. Nach ihrer jüngsten Talfahrt fiel den Titeln eine Stabilisierung zeitweise schwer. Zuletzt notierten sie im NASDAQ-Handel 2,03 Prozent höher bei 111,32 US-Dollar. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursrückgang auf aktuell gut 68 Prozent, womit Tesla 2022 zu den grössten Verlierern im NASDAQ 100 zählt.

Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Tesla Inc. 122156507 55.00 % 20.00 %

/ajx/he

NEW YORK (awp international)