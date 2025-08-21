Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ladenhüter 21.08.2025 10:35:36

Tesla-Aktie dennoch im Plus: Cybertruck-Verkäufe brachen in Q2 offenbar um die Hälfte ein

Tesla-Aktie dennoch im Plus: Cybertruck-Verkäufe brachen in Q2 offenbar um die Hälfte ein

Teslas Elektro-Pickup Cybertruck wird immer mehr zum Ladenhüter.

Im vergangenen Quartal halbierten sich die Verkäufe nach Zahlen des Branchendienstleisters Cox Automotive im Jahresvergleich auf 4306 abgesetzte Fahrzeuge. Tesla selbst macht keine Angaben zu Auslieferungen des Cybertrucks, der bisher nur in Nordamerika verkauft wird.

Pickups sind ein grosses und lukratives Marktsegment in Nordamerika, das von schweren Verbrenner-Modellen der drei US-Autoriesen dominiert wird. Als Tesla 2019 den Vorstoss in dieses Geschäft mit dem futuristisch anmutenden Edelstahl-Cybertruck ankündigte, schrillten in Detroit die Alarmglocken. Ford etwa entwickelte rasch eine Elektro-Version seines Bestseller-Modells F-150.

Verbrenner-Pickups immer noch viel populärer

Doch trotz Milliarden-Investitionen wird der Löwenanteil der in den USA verkauften Pickups weiterhin von Verbrennermotoren angetrieben. Unter anderem schreckt einige gewerbliche Käufer die Reichweite mit einer Batterie-Ladung ab.

Der Cybertruck kam nach Verzögerungen erst Ende 2023 auf den Markt und polarisierte schnell mit seinem ungewöhnlichen Design. Tesla-Chef Elon Musk stellte einst eine Produktion von bis zu 250'000 Fahrzeugen pro Jahr in Aussicht. Davon ist der Cybertruck weit entfernt.

Bei Ford sanken im vergangenen Quartal die Verkäufe des F-150 Lightning zwar auch um gut ein Viertel. Aber mit 5842 Fahrzeugen fand er mehr Abnehmer als der Cybertruck.

Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ gewinnt die Tesla-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,35 Prozent auf 325,04 US-Dollar.

/so/DP/jha

ATLANTA (awp international)

