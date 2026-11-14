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Vorbestellung für Auserwählt 14.11.2026 11:31:00

Tesla-Aktie: Ausgewählte Kunden dürfen Robotaxis reservieren

Tesla-Aktie: Ausgewählte Kunden dürfen Robotaxis reservieren

Elon Musks Elektroautobauer Tesla lässt einige ausgewählte Kunden in den USA seine als Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale entwickelten Fahrzeuge zur privaten Nutzung vorbestellen.

Tesla
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Der Preis für ein Cybercab liegt demnach bei schätzungsweise 29.990 Dollar. Zudem wird für den autonomen Betrieb eine monatliche Abo-Gebühr von 299 Dollar fällig. Als Liefertermin wird Dezember angegeben. Zunächst wurde nicht klar, wie viele Wagen überhaupt in Privatbesitz gehen sollen.

Tesla löst damit ein früheres Versprechen ein. Firmenchef Musk hatte allerdings vor einigen Wochen gesagt, der Grossteil der Cybercabs werde in Teslas hauseigener Robotaxi-Flotte unterwegs sein.

Für die wenigen Käufer gibt es zudem weitere Einschränkungen. So werde autonomes Fahren nur in den Gegenden verfügbar sein, in denen auch Teslas Robotaxi-Dienst angeboten werde, schrieb der zuständige Manager Ashok Elluswamy auf der Plattform X. Bisher sind es die Stadt Austin in Texas sowie Teile einiger weiterer Städte in dem Bundesstaat sowie in Florida. Zudem betont der Konzern ausdrücklich, dass nur die private Nutzung erlaubt sei.

Autonomes Fahren nur mit Kameras

Musk hatte angekündigt, dass Teslas Zukunft in der Produktion von humanoiden Robotern und autonomen Fahrzeugen liegen werde. Musk will bei den Fahrzeugen im autonomen Betrieb ausschliesslich mit Kameras auskommen. Konkurrenten wie die Google -Schwesterfirma Waymo setzen dagegen zusätzlich auch auf Laser-Radare, die auch bei schlechter Sicht die Umgebung der Fahrzeuge abtasten.

Einige Experten und Rivalen kritisieren, dass der autonome Betrieb nur mit Kameras als Sensoren nicht verlässlich genug sei. Auch Waymo kündigte unterdessen an, mit der Zeit die hauseigene Technik zum autonomen Fahren in private Autos bringen zu wollen.

Ärger mit Aufsichtsbehörde

Tesla legte sich beim Cybercab zudem mit der US-Verkehrsaufsicht NHTSA an. In den USA sind nämlich einige physische Bedienelemente wie ein Bremspedal grundsätzlich Pflicht. Hersteller können mit einer Ausnahmegenehmigung der NHTSA bis zu 2.500 Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale auf die Strasse bringen. Tesla beantragte eine solche Erlaubnis nicht, gab aber an, dass die Cybercabs den Sicherheitsanforderungen entsprächen. Die Behörde forderte den Konzern auf, zu erklären, wie das sein könne.

Musk hatte jüngst angekündigt, die Produktion des Elektro-Pickups Cybertruck Mitte kommenden Jahres auslaufen zu lassen - nach seiner Darstellung auch, um mehr Kapazitäten für die Cybercabs zu haben. Der Cybertruck mit seiner futuristisch anmutenden kantigen Edelstahl-Karosserie wurde einst mit einem Preis ab rund 40.000 Dollar angekündigt. Er kam mit jahrelanger Verspätung auf den Markt und kostete in der günstigsten Ausführung 82.490 Dollar.

Musk hatte Produktionskapazität für bis zu 250.000 der Pickups pro Jahr in Aussicht gestellt, Tesla verkaufte im vergangenen Jahr nach Expertenschätzung rund 20.000 davon.

/so/DP/he

AUSTIN (awp international)

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