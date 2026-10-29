TESEC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TESEC hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 37.01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 36.92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch