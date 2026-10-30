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30.10.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 5,38 GBP.
Um 09:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 5,38 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'751 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 5,42 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,40 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 449'921 Aktien.
Bei 5,49 GBP markierte der Titel am 21.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2026 auf bis zu 4,12 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,43 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.04.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 12.04.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,317 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Tesco PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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