Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Mittag nordwärts

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 12:28 Uhr 1,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'764 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesco-Aktie legte bis auf 5,42 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,40 GBP. Bisher wurden heute 837'128 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 21.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,49 GBP an. Gewinne von 1,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,54 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 GBP belaufen.

Am 14.04.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.04.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2028-Bilanz von Tesco.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,317 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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