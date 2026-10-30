|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.10.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von Tesco zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 5,39 GBP.
Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 12:28 Uhr 1,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'764 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesco-Aktie legte bis auf 5,42 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,40 GBP. Bisher wurden heute 837'128 Tesco-Aktien gehandelt.
Am 21.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,49 GBP an. Gewinne von 1,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,54 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 GBP belaufen.
Am 14.04.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.04.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2028-Bilanz von Tesco.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,317 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
30.10.26
|Tesco Aktie News: Tesco reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 mittags schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.