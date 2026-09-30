Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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30.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zieht am Mittwochvormittag an
Die Aktie von Tesco zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 4,78 GBP.
Um 09:28 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 4,78 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'719 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,78 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,72 GBP. Bisher wurden heute 194'395 Tesco-Aktien gehandelt.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 13,78 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 GBP ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Tesco dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 06.10.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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