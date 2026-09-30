Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Tesco-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 4,71 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'654 Punkten tendiert. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,78 GBP zu. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,70 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,72 GBP. Zuletzt wurden via London 2'391'137 Tesco-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 5,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,97 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 14,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,155 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.

Voraussichtlich am 08.10.2026 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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