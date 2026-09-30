Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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30.09.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco reagiert am Mittwochmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,74 GBP zu.
Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 4,74 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'657 Punkten tendiert. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,78 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,72 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 1'184'056 Stück.
Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 5,08 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 15,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 GBP.
Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,309 GBP im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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