Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 4,75 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'715 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,75 GBP. Bei 4,79 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 195'661 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,08 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 6,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 GBP.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 08.10.2026 gerechnet. Tesco dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 06.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,309 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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