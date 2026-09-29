Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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29.09.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 4,75 GBP.
Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 4,75 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'677 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,72 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,79 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 1'662'585 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 6,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Mit Abgaben von 13,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,155 GBP belaufen.
Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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