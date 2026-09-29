Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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29.09.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittag leichter
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 4,75 GBP.
Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 4,75 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'720 Punkten steht. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,73 GBP nach. Bei 4,79 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 814'069 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 5,08 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). 6,97 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,309 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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