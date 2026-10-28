Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 5,34 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'662 Punkten steht. Bei 5,33 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,34 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 87'416 Tesco-Aktien.

Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,49 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 22,88 Prozent wieder erreichen.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 GBP aus.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 12.04.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,317 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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