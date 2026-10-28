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28.10.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesco
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 5,33 GBP.
Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,33 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'697 Punkten realisiert. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,29 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,34 GBP. Zuletzt wurden via London 1'731'239 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,49 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Mit einem Kursverlust von 22,75 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP aus.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 14.04.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 12.04.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,317 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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