Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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28.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Montagvormittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,79 GBP.
Um 09:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,79 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'724 Punkten steht. Die Tesco-Aktie legte bis auf 4,80 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 278'838 Tesco-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,98 Prozent.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.
Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,310 GBP im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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