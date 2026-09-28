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28.09.2026 09:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Montagvormittag gefragt

Tesco Aktie News: Tesco am Montagvormittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,79 GBP.

Tesco
5.25 CHF 1.70%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,79 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'724 Punkten steht. Die Tesco-Aktie legte bis auf 4,80 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 278'838 Tesco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,98 Prozent.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.

Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,310 GBP im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
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Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Tesco PLC 5.26 1.78% Tesco PLC

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