Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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28.09.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Tesco zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Tesco-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 4,81 GBP.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 4,81 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'752 Punkten notiert. Die Tesco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,82 GBP. Mit einem Wert von 4,78 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'116'152 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,08 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,39 Prozent.
Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP.
Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,310 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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