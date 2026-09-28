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28.09.2026 12:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Montagmittag im Aufwind

Tesco Aktie News: Tesco am Montagmittag im Aufwind

Die Aktie von Tesco gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 4,80 GBP.

Tesco
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Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 4,80 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'718 Punkten notiert. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,82 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,78 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'454'924 Tesco-Aktien umgesetzt.

Bei 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,79 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2026 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.10.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,310 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 15’363.19 8.97 SPBYFU
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Long 13’088.26 13.81 S2B8UU
Long 12’537.70 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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