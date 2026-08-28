Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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28.08.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Freitagvormittag in Rot
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 4,54 GBP abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,54 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'825 Punkten steht. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,53 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,57 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 520'334 Stück gehandelt.
Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 5,08 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 10,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,12 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,156 GBP aus.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,308 GBP im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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