Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.08.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco gewinnt am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,57 GBP.
Das Papier von Tesco konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,57 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'816 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,58 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,57 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 2'959'201 Stück.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 9,87 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,156 GBP aus.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,308 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
28.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Freitagmittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Freitagvormittag in Rot (finanzen.ch)
|
24.08.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Börse London: FTSE 100 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)