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28.08.2026 12:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Freitagmittag kaum verändert

Tesco Aktie News: Tesco am Freitagmittag kaum verändert

Die Aktie von Tesco hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Tesco-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 4,55 GBP.

Tesco
4.94 CHF 0.10%
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Zum Vortag unverändert notierte die Tesco-Aktie um 12:28 Uhr im London-Handel bei 4,55 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'812 Punkten steht. Die Tesco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,57 GBP. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,52 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,57 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'202'385 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 10,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 9,58 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,156 GBP aus.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 06.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,308 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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