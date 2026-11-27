Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 5,49 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'685 Punkten steht. Bei 5,45 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 5,48 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 179'700 Tesco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 5,68 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 3,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,94 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 12.04.2028.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,316 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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