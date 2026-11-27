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27.11.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 5,46 GBP.
Um 16:28 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,46 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'689 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 5,42 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,48 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'826'595 Stück gehandelt.
Am 18.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,68 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,18 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 GBP belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 14.04.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,316 GBP im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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