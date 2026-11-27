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27.11.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Freitagmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 5,46 GBP abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 5,46 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'692 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 5,44 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,48 GBP. Zuletzt wechselten via London 874'100 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 18.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,68 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 4,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 24,52 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 12.04.2028.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,316 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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