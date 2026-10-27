Tesco Aktie News: Tesco am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Tesco-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 5,32 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'663 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 5,30 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,33 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 219'542 Tesco-Aktien.

Bei 5,49 GBP markierte der Titel am 21.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Abschläge von 22,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 GBP aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.04.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 12.04.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,317 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen