Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,36 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'700 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 5,36 GBP. Mit einem Wert von 5,33 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 563'734 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,49 GBP erreichte der Titel am 21.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 2,43 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 23,11 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 GBP.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 14.04.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2027 0,317 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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