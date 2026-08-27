Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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27.08.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagvormittag tiefer
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 4,56 GBP nach.
Die Tesco-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 4,56 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'835 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,56 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,58 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121'268 Tesco-Aktien.
Bei 5,08 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,32 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 9,76 Prozent Luft nach unten.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 GBP belaufen.
Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,308 GBP im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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