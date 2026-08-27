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27.08.2026 16:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit Einbussen

Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,56 GBP.

Tesco
4.94 CHF -1.36%
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Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 4,56 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'773 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,55 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,58 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2'299'949 Tesco-Aktien.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 11,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 9,77 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 08.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,308 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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