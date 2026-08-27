Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,56 GBP.
Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 4,56 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'773 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,55 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,58 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2'299'949 Tesco-Aktien.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 11,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 9,77 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 08.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,308 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
27.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagvormittag tiefer (finanzen.ch)
|
24.08.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Börse London: FTSE 100 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)