Tesco Aktie News: Tesco fällt am Donnerstagmittag

Die Tesco-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 4,58 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'825 Punkten steht. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,56 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,58 GBP. Bisher wurden heute 867'045 Tesco-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 10,03 Prozent Luft nach unten.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 GBP ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Tesco.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,308 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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