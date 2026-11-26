Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,50 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'560 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 5,50 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,45 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 250'727 Tesco-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,68 GBP) erklomm das Papier am 18.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 3,31 Prozent niedriger. Am 24.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,12 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 33,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.04.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,316 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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