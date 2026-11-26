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26.11.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagnachmittag gefragt
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 5,49 GBP.
Um 16:28 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 5,49 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'626 Punkten tendiert. Die Tesco-Aktie legte bis auf 5,51 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,45 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3'230'776 Tesco-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,68 GBP erreichte der Titel am 18.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 24,99 Prozent wieder erreichen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 GBP.
Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 12.04.2028 dürfte Tesco die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,316 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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