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26.11.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Donnerstagmittag südwärts
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,46 GBP.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,46 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'592 Punkten steht. Bei 5,44 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,45 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1'229'304 Tesco-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 18.11.2026 auf bis zu 5,68 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,61 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.04.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2028-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 12.04.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,316 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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