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26.10.2026 09:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Montagvormittag mit Abschlägen

Tesco Aktie News: Tesco am Montagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 5,33 GBP.

Tesco
5.86 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 5,33 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'720 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Tesco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,32 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,40 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 172'886 Tesco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 5,49 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 22,77 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 GBP aus.

Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 12.04.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,317 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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