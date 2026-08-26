Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.08.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag schwächer
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 4,64 GBP.
Die Tesco-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,64 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'879 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,63 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 4,65 GBP. Bisher wurden heute 170'327 Tesco-Aktien gehandelt.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,47 Prozent. Am 24.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,12 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 11,26 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Tesco seine Aktionäre 2026 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP je Aktie ausschütten.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,308 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
26.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco verliert am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
24.08.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Börse London: FTSE 100 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)