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Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862

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26.08.2026 09:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag schwächer

Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag schwächer

Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 4,64 GBP.

Tesco
5.01 CHF -0.56%
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Die Tesco-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,64 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'879 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,63 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 4,65 GBP. Bisher wurden heute 170'327 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,47 Prozent. Am 24.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,12 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 11,26 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2026 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,308 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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