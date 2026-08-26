Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 4,62 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'913 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,59 GBP. Bei 4,65 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 1'664'145 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 9,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 06.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,308 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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