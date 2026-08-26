Tesco Aktie News: Tesco verliert am Mittwochmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 4,60 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'874 Punkten liegt. Bei 4,60 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,65 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 804'983 Tesco-Aktien.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Mit einem Zuwachs von 10,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2026 auf bis zu 4,12 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 11,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 GBP.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Tesco wird am 08.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,308 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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