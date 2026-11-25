|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zieht am Vormittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,55 GBP.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 5,55 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'518 Punkten notiert. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 5,55 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,53 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 223'883 Tesco-Aktien.
Am 18.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,68 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 2,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Abschläge von 25,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.04.2027 erfolgen. Am 12.04.2028 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,316 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Tesco zieht sich aus Tschechien und der Slowakei zurück und verkauft an Ahold Delhaize - Aktien im Plus
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
09:29
|Tesco Aktie News: Tesco zieht am Vormittag an (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Tesco Aktie News: Tesco wird am Dienstagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Tesco Aktie News: Tesco verteidigt am Dienstagmittag Tendenz (finanzen.ch)
|
23.11.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
16.11.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.