Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 5,55 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'518 Punkten notiert. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 5,55 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,53 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 223'883 Tesco-Aktien.

Am 18.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,68 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 2,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,12 GBP ab. Abschläge von 25,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.04.2027 erfolgen. Am 12.04.2028 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,316 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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