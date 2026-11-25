Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 5,49 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'467 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 5,47 GBP. Mit einem Wert von 5,53 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 2'685'717 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei 5,68 GBP erreichte der Titel am 18.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 24,94 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 12.04.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,316 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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