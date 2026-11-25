|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco verliert am Nachmittag
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 5,49 GBP nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 5,49 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'467 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 5,47 GBP. Mit einem Wert von 5,53 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 2'685'717 Tesco-Aktien den Besitzer.
Bei 5,68 GBP erreichte der Titel am 18.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 24,94 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.
Voraussichtlich am 14.04.2027 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 12.04.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,316 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Tesco zieht sich aus Tschechien und der Slowakei zurück und verkauft an Ahold Delhaize - Aktien im Plus
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
25.11.26
|Tesco Aktie News: Tesco verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Tesco Aktie News: Tesco zieht am Vormittag an (finanzen.ch)
|
23.11.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
16.11.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.