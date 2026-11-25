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25.11.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 5,51 GBP.
Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 5,51 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'502 Punkten notiert. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,56 GBP an. Bei 5,53 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 961'302 Aktien.
Bei 5,68 GBP markierte der Titel am 18.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 3,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 33,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 GBP.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 12.04.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,316 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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