Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 5,51 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'502 Punkten notiert. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,56 GBP an. Bei 5,53 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 961'302 Aktien.

Bei 5,68 GBP markierte der Titel am 18.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 3,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 33,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 GBP.

Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.04.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 12.04.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,316 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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