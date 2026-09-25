Tesco Aktie News: Tesco am Freitagvormittag Verlust reich

Um 09:28 Uhr ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,75 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'732 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Tesco-Aktie bis auf 4,73 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 4,73 GBP. Bisher wurden heute 105'590 Tesco-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,08 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 7,01 Prozent wieder erreichen. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,25 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,309 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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