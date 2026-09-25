Tesco Aktie News: Tesco am Freitagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,75 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'676 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,73 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,73 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 1'406'083 Stück.

Bei einem Wert von 5,08 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Gewinne von 6,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 13,38 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,156 GBP je Tesco-Aktie.

Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2027 erwartet.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,309 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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