Tesco Aktie News: Tesco am Freitagmittag leichter

Die Tesco-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 4,75 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'713 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,73 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,73 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 716'504 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,04 Prozent. Bei 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 15,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2026 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP je Aktie ausschütten.

Am 08.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,309 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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