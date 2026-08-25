Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’467 0.1%  SPI 20’352 0.2%  Dow 53’417 0.3%  DAX 26’226 0.5%  Euro 0.9365 0.1%  EStoxx50 6’471 0.4%  Gold 4’627 -0.5%  Bitcoin 64’186 1.4%  Dollar 1 0.0%  Öl 90.4800 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Gewinn hätte ein Ripple-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 5 Jahren bedeutet
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Arbonia-Aktie tiefrot: Organisches Wachstum - operatives Ziel wegen SAP-Problemen gesenkt
Suche...
ETF Sparplan

Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 09:29:00

Tesco Aktie News: Tesco büsst am Vormittag ein

Tesco Aktie News: Tesco büsst am Vormittag ein

Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 4,60 GBP abwärts.

Tesco
5.00 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,60 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'866 Punkten notiert. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,58 GBP ab. Bei 4,60 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190'323 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 5,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,46 Prozent. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Am 06.10.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,308 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesco PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesco PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
24.08.26 Logo WHS Bitcoin explodiert, Nasdaq fällt: Nvidia entscheidet jetzt alles!
21.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adobe, Oracle, SAP
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’043.91 19.79 SK3BLU
Short 15’344.63 13.96 S9B6IU
Short 15’932.49 8.92 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’467.17 25.08.2026 10:46:35
Long 13’851.09 19.39 SABDTU
Long 13’543.44 13.76 S8B67U
Long 12’964.15 8.92 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Tesco PLC 5.00 -0.40% Tesco PLC

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test

Top-Rankings

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.