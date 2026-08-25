Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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25.08.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco büsst am Vormittag ein
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 4,60 GBP abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,60 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'866 Punkten notiert. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,58 GBP ab. Bei 4,60 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190'323 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 5,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,46 Prozent. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 GBP.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Tesco am 08.10.2026 präsentieren. Am 06.10.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,308 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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