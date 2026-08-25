Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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25.08.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,63 GBP.
Das Papier von Tesco konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,63 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'869 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 4,63 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,60 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 1'877'006 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 10,98 Prozent Luft nach unten.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 GBP belaufen.
Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,308 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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